Сульфадимезин (Sulfadimesinum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
34,43
Экономия при брони: -1,99 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,45
Экономия при брони: -2,03 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,66
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,55
Экономия при брони: -2,14 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,26
Экономия при брони: -1,85 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
34,68
Экономия при брони: -1,55 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,63
Экономия при брони: -2,22 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,16
Экономия при брони: -1,74 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,31
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,48
Экономия при брони: -2,22 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,04
Экономия при брони: -1,62 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
40,18
Экономия при брони: -2,77 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,19
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
34,18
Экономия при брони: -1,44 грн