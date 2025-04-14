Сульфадимезин (Sulfadimesinum)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,06
Экономия при брони: -2,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
36,63
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
40,14
Экономия при брони: -2,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,50
Экономия при брони: -1,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,10
Экономия при брони: -1,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,98
Экономия при брони: -2,56 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,67
Экономия при брони: -2,26 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
35,06
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,03
Экономия при брони: -1,61 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,81
Экономия при брони: -1,39 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,35
Экономия при брони: -2,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
35,95
Экономия при брони: -1,22 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,38
Экономия при брони: -1,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,64
Экономия при брони: -2,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,18
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
40,13
Экономия при брони: -2,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм