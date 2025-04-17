Сульфадимезин (Sulfadimesinum)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,03
Экономия при брони: -1,62 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,86
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,40
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,64
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,61
Экономия при брони: -1,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
38,82
Экономия при брони: -1,56 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 57 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
39,75
Экономия при брони: -2,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм
37,60
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блистер №10
Агрофарм