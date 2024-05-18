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Аритмил таблетки 200 мг блистер пачка, №20 - Запорожье (23422) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 209 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
55,90
Экономия: -6,10 грн
49,80 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
39,36 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
55,95
Экономия: -8,69 грн
47,26 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
56,91
Экономия: -6,47 грн
50,44 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
51,66 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
53,26
Экономия: -2,84 грн
50,42 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
52,12
Экономия: -2,32 грн
49,80 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
49,54 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
50,42 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
47,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3), блистер (1)
57,73
Экономия: -7,74 грн
49,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
44,38 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
40,53 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
41,98 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), блистер (1)
49,58
Экономия: -2,46 грн
47,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
52,88
Экономия: -3,49 грн
49,39 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
52,26
Экономия: -2,46 грн
49,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
56,01
Экономия: -4,62 грн
51,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
50,89
Экономия: -2,59 грн
48,30 грн
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
47,26 грн