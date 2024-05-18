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Арфазетин сбор пачка 75 г с внутренним пакетом, №1 - Запорожье (93034) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
78,71
Экономия: -30,78 грн
47,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
80,50
Экономия: -16,62 грн
63,88 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
76,50
Экономия: -12,62 грн
63,88 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
74,05
Экономия: -14,23 грн
59,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
72,62
Экономия: -20,72 грн
51,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 08 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (2)
82,00
Экономия: -22,00 грн
60,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
70,49
Экономия: -3,59 грн
66,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
79,91
Экономия: -6,76 грн
73,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
74,43
Экономия: -8,01 грн
66,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
76,98
Экономия: -9,35 грн
67,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
73,72
Экономия: -7,30 грн
66,42 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
75,18
Экономия: -23,24 грн
51,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
68,07
Экономия: -4,07 грн
64,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
70,98
Экономия: -19,04 грн
51,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
71,90
Экономия: -4,36 грн
67,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
77,01
Экономия: -3,82 грн
73,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
72,58
Экономия: -12,64 грн
59,94 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (2)
70,00
Экономия: -18,00 грн
52,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (3)
76,58
Экономия: -9,04 грн
67,54 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (2)
82,00
Экономия: -22,00 грн
60,00 грн