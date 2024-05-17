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Арфазетин сбор пачка 75 г с внутренним пакетом, №1 - Львов (93034) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
67,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
71,10
Экономия: -9,48 грн
61,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
88,50
Экономия: -24,62 грн
63,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
79,50
Экономия: -15,62 грн
63,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
68,32
Экономия: -9,62 грн
58,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
74,25
Экономия: -10,37 грн
63,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
97,99
Экономия: -34,11 грн
63,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
81,99
Экономия: -18,11 грн
63,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
70,54
Экономия: -11,83 грн
58,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
85,50
Экономия: -21,62 грн
63,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
84,99
Экономия: -21,11 грн
63,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
75,03
Экономия: -9,65 грн
65,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2)
71,81
Экономия: -2,91 грн
68,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (2)
71,99
Экономия: -8,11 грн
63,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (2)
74,76
Экономия: -13,16 грн
61,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2)
70,83
Экономия: -2,83 грн
68,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (1)
88,50
Экономия: -24,62 грн
63,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: упаковка (2)
89,99
Экономия: -26,11 грн
63,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
68,07
Экономия: -0,63 грн
67,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (2)
72,25
Экономия: -10,67 грн
61,58 грн