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Арфазетин сбор пачка 75 г с внутренним пакетом, №1 - Харьков (93034) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
73,30
Экономия: -8,22 грн
65,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
76,45
Экономия: -15,23 грн
61,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (4)
78,33
Экономия: -19,64 грн
58,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
76,38
Экономия: -11,43 грн
64,95 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
74,21
Экономия: -11,81 грн
62,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
73,24
Экономия: -5,71 грн
67,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (4)
64,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
77,97
Экономия: -16,96 грн
61,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
71,96
Экономия: -2,36 грн
69,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
72,76
Экономия: -8,27 грн
64,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 51
Всего: упаковка (1)
58,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (3)
66,15
Экономия: -3,24 грн
62,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
59,92
Экономия: -2,62 грн
57,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
69,00
Экономия: -5,70 грн
63,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
71,50
Экономия: -7,62 грн
63,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
76,60
Экономия: -3,70 грн
72,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2)
72,18
Экономия: -3,18 грн
69,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
76,21
Экономия: -10,92 грн
65,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (2)
76,59
Экономия: -3,10 грн
73,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
72,50
Экономия: -8,62 грн
63,88 грн