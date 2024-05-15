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Арфазетин сбор пачка 75 г с внутренним пакетом, №1 - Днепр (Днепропетровск) (93034) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
75,31
Экономия: -18,13 грн
57,18 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
73,93
Экономия: -16,75 грн
57,18 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
71,62
Экономия: -12,01 грн
59,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
78,98
Экономия: -11,44 грн
67,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
74,90
Экономия: -15,29 грн
59,61 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
67,29
Экономия: -11,35 грн
55,94 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (4)
72,86
Экономия: -18,92 грн
53,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
72,94
Экономия: -19,00 грн
53,94 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
72,75
Экономия: -4,75 грн
68,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (2)
61,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
72,03
Экономия: -18,10 грн
53,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
75,26
Экономия: -21,33 грн
53,93 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (2)
72,64
Экономия: -9,56 грн
63,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
72,34
Экономия: -9,26 грн
63,08 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (4)
74,99
Экономия: -11,11 грн
63,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
70,41
Экономия: -7,38 грн
63,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2)
69,58
Экономия: -6,50 грн
63,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
70,81
Экономия: -7,78 грн
63,03 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
81,99
Экономия: -18,11 грн
63,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (1)
70,30
Экономия: -7,27 грн
63,03 грн