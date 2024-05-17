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Арфазетин сбор фильтр-пакет 1.5 г в пачке, №20 - Львов (40701) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
88,41
Экономия: -11,14 грн
77,27 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 55 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
75,36
Экономия: -0,86 грн
74,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (3)
82,99
Экономия: -11,98 грн
71,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
94,99
Экономия: -23,98 грн
71,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
83,50
Экономия: -12,49 грн
71,01 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
78,99
Экономия: -7,98 грн
71,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 55 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
97,50
Экономия: -26,49 грн
71,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 55 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
103,50
Экономия: -32,49 грн
71,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
82,50
Экономия: -11,49 грн
71,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
88,50
Экономия: -17,49 грн
71,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
93,99
Экономия: -22,98 грн
71,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 55 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (6)
100,50
Экономия: -29,49 грн
71,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (3)
97,99
Экономия: -26,98 грн
71,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
73,60
Экономия: -5,36 грн
68,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 55 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (2)
100,50
Экономия: -29,49 грн
71,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
91,50
Экономия: -20,49 грн
71,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (2)
90,99
Экономия: -19,98 грн
71,01 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (2)
75,50
Экономия: -4,49 грн
71,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (2)
92,50
Экономия: -21,49 грн
71,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
86,67
Экономия: -18,42 грн
68,25 грн