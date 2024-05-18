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Аира корневища корневища 1,5 г фильтр-пакет в пачке, №20 - Запорожье (84661) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
68,00
Экономия: -21,00 грн
47,00 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
59,47 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
68,00
Экономия: -21,00 грн
47,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
73,00
Экономия: -26,00 грн
47,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
62,17
Экономия: -5,77 грн
56,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
65,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
59,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
59,47 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (2)
59,47 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Авраменко, 4
Всего: упаковка (1)
68,00
Экономия: -14,00 грн
54,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
59,47 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (4)
73,00
Экономия: -26,00 грн
47,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (2)
59,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
59,47 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
41,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
59,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (3)
59,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 120
Всего: упаковка (1)
66,77
Экономия: -9,64 грн
57,13 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
73,00
Экономия: -26,00 грн
47,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
68,00
Экономия: -21,00 грн
47,00 грн