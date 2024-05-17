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Аира корневища корневища 1,5 г фильтр-пакет в пачке, №20 - Львов (84661) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
58,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
54,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
46,57 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
46,98 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
41,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
41,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (1)
59,47 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Патона, 4/1
Всего: упаковка (1)
76,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 59
Всего: упаковка (1)
54,87 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 55 мин
Львов, ул. Очеретяна, 10
Всего: упаковка (1)
35,67 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 55 мин
Львов, ул. Чукарина, 1
Всего: упаковка (2)
46,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (1)
66,92
Экономия: -9,73 грн
57,19 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (1)
71,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 55 мин
Львов, ул. Морозная, 21
Всего: упаковка (1)
36,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (2)
61,75
Экономия: -5,03 грн
56,72 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
46,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Величковского, 38
Всего: упаковка (3)
39,70 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франково, ул. Львовская, 2
Всего: упаковка (1)
46,57 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Грушевского Михаила, 4
Всего: упаковка (1)
54,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Гончара Олеся, 3
Всего: упаковка (1)
47,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-Б
Всего: упаковка (1)
56,01 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 55 мин
Дрогобыч, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
46,57 грн