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Аира корневища корневища 1,5 г фильтр-пакет в пачке, №20 - Киев (84661) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 238 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
48,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
56,01 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
44,82 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
74,40
Экономия: -22,49 грн
51,91 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
70,80
Экономия: -13,69 грн
57,11 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (3)
65,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
48,47 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (3)
81,90
Экономия: -24,79 грн
57,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
68,69
Экономия: -12,07 грн
56,62 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (2)
68,70
Экономия: -20,81 грн
47,89 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (1)
68,80
Экономия: -20,79 грн
48,01 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (1)
62,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
46,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
50,32 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (2)
62,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (2)
54,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
46,96 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (2)
59,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (2)
63,66
Экономия: -6,96 грн
56,70 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (3)
61,25 грн