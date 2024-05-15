Все аптеки Украины
Диетические добавкиСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ АППЕТИТATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ АППЕТИТАира корневищаЦены в аптеках

Аира корневища корневища 1,5 г фильтр-пакет в пачке, №20 - Днепр (Днепропетровск) (84661) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
57,26
Экономия: -6,99 грн
50,27 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (2)
59,47 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
64,08
Экономия: -7,06 грн
57,02 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (2)
59,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (2)
59,47 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
46,95 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (2)
59,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
59,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: упаковка (1)
65,42 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
59,47 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (3)
60,51
Экономия: -3,79 грн
56,72 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
59,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (2)
59,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
59,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
59,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (2)
59,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (2)
59,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (3)
59,47 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (5)
59,47 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
67,06
Экономия: -10,19 грн
56,87 грн