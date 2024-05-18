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Аира корневища корневища 50 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Запорожье (68649) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеке
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
109,19
Экономия: -10,59 грн
98,60 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
60,19
Экономия: -3,29 грн
56,90 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
95,71 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
102,40
Экономия: -12,87 грн
89,53 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
95,71 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
96,94
Экономия: -4,94 грн
92,00 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
108,46
Экономия: -9,90 грн
98,56 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
100,50 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
107,87
Экономия: -9,31 грн
98,56 грн
Аптеки 24 часа
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Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
115,00
Экономия: -37,00 грн
78,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
103,92
Экономия: -8,32 грн
95,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
111,68
Экономия: -13,12 грн
98,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
98,01
Экономия: -4,11 грн
93,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
99,03
Экономия: -4,13 грн
94,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
104,87
Экономия: -6,66 грн
98,21 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
86,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
101,24
Экономия: -6,34 грн
94,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (2)
104,59
Экономия: -6,59 грн
98,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
105,45
Экономия: -6,90 грн
98,55 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
95,71 грн