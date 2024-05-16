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Аира корневища корневища 50 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Харьков (68649) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
90,07 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
105,06
Экономия: -15,01 грн
90,05 грн
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
95,71 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
86,62 грн
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Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
103,27
Экономия: -9,20 грн
94,07 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
74,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
103,39
Экономия: -9,79 грн
93,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
100,86
Экономия: -5,56 грн
95,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (1)
95,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
107,32
Экономия: -49,31 грн
58,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
78,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
101,75
Экономия: -8,15 грн
93,60 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
100,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
109,07
Экономия: -34,38 грн
74,69 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (1)
95,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
100,09
Экономия: -25,40 грн
74,69 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (1)
103,20
Экономия: -12,99 грн
90,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
108,33
Экономия: -18,28 грн
90,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (2)
104,99
Экономия: -6,72 грн
98,27 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (1)
74,86 грн