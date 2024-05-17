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Аира корневища корневища 75 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Львов (420343) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
95,83
Экономия: -12,07 грн
83,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
103,56
Экономия: -22,87 грн
80,69 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -13,52 грн
92,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
122,50
Экономия: -29,52 грн
92,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
104,50
Экономия: -11,52 грн
92,98 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
76,85
Экономия: -3,77 грн
73,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (4)
109,21
Экономия: -26,66 грн
82,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
115,50
Экономия: -22,52 грн
92,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 55 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
135,50
Экономия: -42,52 грн
92,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
115,50
Экономия: -22,52 грн
92,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
119,99
Экономия: -27,01 грн
92,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 55 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
131,50
Экономия: -38,52 грн
92,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
102,13
Экономия: -19,56 грн
82,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 55 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
129,99
Экономия: -37,01 грн
92,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
118,99
Экономия: -26,01 грн
92,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
120,99
Экономия: -28,01 грн
92,98 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
98,99
Экономия: -6,01 грн
92,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
86,51
Экономия: -3,51 грн
83,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
Всего: упаковка (2)
120,50
Экономия: -27,52 грн
92,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (1)
123,50
Экономия: -30,52 грн
92,98 грн