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Аира корневища корневища 1,5 г фильтр-пакет пачка, №20 - Львов (38455) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
64,24
Экономия: -0,65 грн
63,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (2)
48,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 55 мин
Львов, ул. Патона, 2/4-А
Всего: упаковка (1)
69,99
Экономия: -14,31 грн
55,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (2)
62,75
Экономия: -5,63 грн
57,12 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
64,46 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (1)
64,72
Экономия: -0,61 грн
64,11 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (1)
64,65
Экономия: -1,09 грн
63,56 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
64,75
Экономия: -0,23 грн
64,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (1)
53,25 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Зборов, ул. Хмельницкого Богдана, 10-Б
Всего: упаковка (1)
64,10 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 1
Всего: упаковка (1)
63,91 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
Всего: упаковка (1)
64,45
Экономия: -0,73 грн
63,72 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Радивилов, ул. Четвертного, 5-Я
Всего: упаковка (1)
64,51
Экономия: -0,50 грн
64,01 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Грушевского Михаила, 99-А
Всего: упаковка (1)
64,28
Экономия: -0,19 грн
64,09 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Мира, 2-В
Всего: упаковка (1)
64,65
Экономия: -0,85 грн
63,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 63/1
Всего: упаковка (1)
64,23
Экономия: -0,02 грн
64,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (2)
58,36 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-В
Всего: упаковка (1)
64,15 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 09:00
Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 18
Всего: упаковка (1)
63,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
Всего: упаковка (1)
64,61
Экономия: -0,10 грн
64,51 грн