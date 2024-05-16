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Аира корневища корневища 1,5 г фильтр-пакет пачка, №20 - Харьков (38455) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
62,96
Экономия: -6,08 грн
56,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (2)
62,57
Экономия: -5,58 грн
56,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
70,86
Экономия: -13,99 грн
56,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (1)
46,61 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (3)
63,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Всего: упаковка (2)
42,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (2)
66,00 грн
Аптека твого миста
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
63,00 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
Всего: упаковка (2)
61,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 306
Всего: упаковка (1)
58,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: упаковка (1)
55,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 104-Б
Всего: упаковка (1)
46,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
62,64
Экономия: -5,81 грн
56,83 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 46
Всего: упаковка (1)
46,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Всего: упаковка (1)
46,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (2)
46,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
46,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Головко, 15
Всего: упаковка (2)
54,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
51,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 65-А
Всего: упаковка (1)
46,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
Всего: упаковка (2)
66,46
Экономия: -10,01 грн
56,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Харьковская, 32
Всего: упаковка (1)
46,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Петропавловская, 74
Всего: упаковка (1)
46,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
48,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Всего: упаковка (2)
65,32
Экономия: -7,94 грн
57,38 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
58,35 грн