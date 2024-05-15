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Аира корневища корневища 1,5 г фильтр-пакет пачка, №20 - Днепр (Днепропетровск) (38455) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
66,48
Экономия: -9,35 грн
57,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (3)
49,95
Экономия: -1,47 грн
48,48 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (1)
66,07
Экономия: -4,95 грн
61,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
52,85
Экономия: -5,14 грн
47,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Соборная, 20
Всего: упаковка (1)
67,15
Экономия: -10,53 грн
56,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (3)
41,28
Экономия: -2,44 грн
38,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (2)
60,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
Всего: упаковка (1)
65,96
Экономия: -8,83 грн
57,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
67,45
Экономия: -10,07 грн
57,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (2)
63,99
Экономия: -7,42 грн
56,57 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
51,70 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Обуховка, ул. Центральная, 71
Всего: упаковка (1)
55,01
Экономия: -7,20 грн
47,81 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
69,00
Экономия: -20,00 грн
49,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (1)
69,00
Экономия: -20,00 грн
49,00 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 4-К
Всего: упаковка (1)
48,42 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
74,00
Экономия: -26,00 грн
48,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
63,04
Экономия: -6,18 грн
56,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
62,76
Экономия: -5,50 грн
57,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (1)
48,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
58,35 грн