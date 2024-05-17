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Аира корневища корневища 50 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Львов (109047) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Пульс
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Закрыто Открывается через 55 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
54,20 грн
В других городах:
Пульс
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Закрыто Открывается через 55 мин
Николаев, ул. Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
54,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
Всего: упаковка (1)
58,00
Экономия: -11,00 грн
47,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (1)
54,00
Экономия: -10,00 грн
44,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (2)
67,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
67,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
65,50 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
67,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
Всего: упаковка (1)
61,90 грн
Калина
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Закрыто Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 188
Всего: упаковка (2)
35,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Днепровская, 93
Всего: упаковка (2)
35,80 грн
Челси плюс
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
Всего: упаковка (1)
59,60 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Соборная, 57
Всего: упаковка (2)
55,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (2)
55,00 грн
Наша аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Змиев, ул. Лиманская, 15
Всего: упаковка (2)
66,50 грн
Аптека есть все, что врач прописал
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Закрыто Открывается в 08:00
Гениевка, ул. Ольховатка, 1
Всего: упаковка (1)
66,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом