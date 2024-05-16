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Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл с дозирующей ложкой, в пачке, №1 - Харьков (60240) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 315 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
57,57 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
59,30 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
98,74
Экономия: -10,90 грн
87,84 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
62,41 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
61,90 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
58,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
88,53
Экономия: -13,61 грн
74,92 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
58,51 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
61,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
58,49 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
57,62 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
62,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
95,96
Экономия: -28,26 грн
67,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
57,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
63,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
62,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (2)
63,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (3)
93,10
Экономия: -14,28 грн
78,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
62,11 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (6)
61,81 грн