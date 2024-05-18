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Амарил® таблетки 3 мг блистер, №30 - Запорожье (105235) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
186,40 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
208,00
Экономия: -31,20 грн
176,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
207,87
Экономия: -20,86 грн
187,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
200,98
Экономия: -16,92 грн
184,06 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
195,50
Экономия: -20,00 грн
175,50 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
208,00
Экономия: -31,20 грн
176,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
196,26 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
186,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
187,99
Экономия: -12,49 грн
175,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), блистер (1)
204,79
Экономия: -19,58 грн
185,21 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
208,00
Экономия: -31,20 грн
176,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
213,06
Экономия: -26,05 грн
187,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
207,57
Экономия: -20,58 грн
186,99 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), блистер (1)
199,00
Экономия: -20,80 грн
178,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
186,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), блистер (1)
225,17
Экономия: -38,16 грн
187,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: таблетки (15)
181,24
Экономия: -9,24 грн
172,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
204,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
206,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
230,47
Экономия: -43,46 грн
187,01 грн