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Амарил® таблетки 3 мг блистер, №30 - Львов (105235) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
185,50 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 56 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
189,72
Экономия: -2,09 грн
187,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
205,02
Экономия: -35,01 грн
170,01 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
164,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
192,99
Экономия: -17,48 грн
175,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
173,69 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
227,70
Экономия: -47,40 грн
180,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
185,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
175,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
199,59
Экономия: -24,25 грн
175,34 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
227,70
Экономия: -47,40 грн
180,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
185,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
186,50
Экономия: -10,99 грн
175,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
179,55
Экономия: -4,04 грн
175,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
175,51 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
183,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
185,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
169,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
191,50
Экономия: -15,99 грн
175,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
185,50 грн