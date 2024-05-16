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Белогент мазь туба 30 г, №1 - Харьков (8979) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
203,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
203,00 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
216,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
203,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
224,76
Экономия: -31,42 грн
193,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
206,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
203,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
215,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
214,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
205,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
213,34 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
203,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
216,10 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
214,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
203,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
203,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
203,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
191,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
203,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
230,55
Экономия: -28,69 грн
201,86 грн