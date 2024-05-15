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Белогент мазь туба 30 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (8979) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
203,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
220,71
Экономия: -18,88 грн
201,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
228,14
Экономия: -26,79 грн
201,35 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
220,99
Экономия: -19,91 грн
201,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
203,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
203,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4)
227,66
Экономия: -26,58 грн
201,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
189,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
226,67
Экономия: -25,59 грн
201,08 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
174,81
Экономия: -8,81 грн
166,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
217,41
Экономия: -15,99 грн
201,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
222,41
Экономия: -20,86 грн
201,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
203,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
236,09
Экономия: -35,63 грн
200,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
215,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
203,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (3)
229,25
Экономия: -33,06 грн
196,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
203,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
220,38
Экономия: -24,50 грн
195,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
222,33
Экономия: -26,45 грн
195,88 грн