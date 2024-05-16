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Белогент крем туба 30 г, №1 - Харьков (17803) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
204,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
213,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
204,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
204,55 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
212,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
204,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
212,90 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
212,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
204,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
214,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
204,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
213,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
220,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
213,35 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
211,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
212,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
240,85
Экономия: -40,92 грн
199,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
204,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
214,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (4)
240,60 грн