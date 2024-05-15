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Белогент крем туба 30 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (17803) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
204,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
223,84
Экономия: -21,39 грн
202,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
204,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
220,99
Экономия: -49,16 грн
171,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
204,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
204,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
176,38
Экономия: -7,48 грн
168,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
234,70
Экономия: -38,40 грн
196,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
204,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
222,10
Экономия: -19,13 грн
202,97 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
223,85
Экономия: -21,04 грн
202,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
225,06
Экономия: -22,60 грн
202,46 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
188,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
211,50
Экономия: -13,80 грн
197,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
204,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
236,09
Экономия: -49,22 грн
186,87 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (4)
229,56
Экономия: -26,25 грн
203,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (2)
189,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
204,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (3)
225,06
Экономия: -22,96 грн
202,10 грн