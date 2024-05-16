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Белогент мазь туба 15 г, №1 - Харьков (123758) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
148,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
148,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
148,50 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
143,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
164,36
Экономия: -18,52 грн
145,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
148,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
153,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
145,35 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
159,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
177,60
Экономия: -30,54 грн
147,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
165,55
Экономия: -24,61 грн
140,94 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
147,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
148,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
140,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
148,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
172,31
Экономия: -22,51 грн
149,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
148,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
148,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
179,11
Экономия: -30,70 грн
148,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
148,50 грн