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Белогент мазь туба 15 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (123758) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
148,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
165,53
Экономия: -19,89 грн
145,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
148,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
225,10
Экономия: -80,20 грн
144,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
161,93
Экономия: -15,76 грн
146,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
153,90
Экономия: -9,70 грн
144,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
148,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
169,07
Экономия: -24,01 грн
145,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
136,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
148,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
131,53
Экономия: -15,75 грн
115,78 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
168,84
Экономия: -18,53 грн
150,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
169,03
Экономия: -20,00 грн
149,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
141,44 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
168,92
Экономия: -18,28 грн
150,64 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
165,55
Экономия: -25,86 грн
139,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
148,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
148,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
163,30
Экономия: -22,28 грн
141,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
165,76
Экономия: -15,66 грн
150,10 грн