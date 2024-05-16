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Белогент крем туба 15 г, №1 - Харьков (11015) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
149,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
149,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
149,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
156,15
Экономия: -6,85 грн
149,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
174,78
Экономия: -25,91 грн
148,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
149,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 20 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
149,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
149,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
104,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
149,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
202,20
Экономия: -57,80 грн
144,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
169,13
Экономия: -22,10 грн
147,03 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
231,70
Экономия: -87,30 грн
144,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
149,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
149,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
174,79
Экономия: -29,96 грн
144,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
149,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
168,27
Экономия: -18,65 грн
149,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
149,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
149,90 грн