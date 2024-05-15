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Белогент крем туба 15 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (11015) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4)
170,91
Экономия: -24,17 грн
146,74 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
150,96
Экономия: -18,14 грн
132,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
149,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
164,94
Экономия: -16,05 грн
148,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
149,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
149,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
133,57
Экономия: -19,10 грн
114,47 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
139,98 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
181,90
Экономия: -36,30 грн
145,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
172,59
Экономия: -23,94 грн
148,65 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
156,91
Экономия: -18,64 грн
138,27 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
168,84
Экономия: -18,53 грн
150,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
169,03
Экономия: -20,00 грн
149,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
138,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
167,96
Экономия: -18,18 грн
149,78 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
149,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
175,09
Экономия: -28,40 грн
146,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
161,93
Экономия: -15,55 грн
146,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
142,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
166,44
Экономия: -22,70 грн
143,74 грн