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Бетаферон® порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 9,6 млн МЕ флакон с растворителем в шприце, №15 - Одесса (67838) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Подорожник
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Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
16299,10 грн
Ощад аптека
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Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 8-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
16299,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
16299,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
16299,10 грн
Подорожник
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Володарка, ул. Армейская, 4
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
16299,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Мироновка, ул. Победы, 10
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
16299,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 8-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
16299,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ракитное, ул. Школьная, 33-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
16299,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
16299,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
16299,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
16299,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
16299,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 12
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
16299,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
16299,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
16299,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-Д
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
16299,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 1
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
16299,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Ярмарочная, 8-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
16299,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Белая Церковь, ул. Ярмарочная, 8
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
16299,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Белая Церковь, ул. Гоголя, 18
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
16299,10 грн