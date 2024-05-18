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Альфа-токоферола ацетат (витамин E) раствор масляный оральный 300 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Запорожье (23083) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
93,53
Экономия: -7,68 грн
85,85 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
86,63
Экономия: -8,17 грн
78,46 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
91,99
Экономия: -15,82 грн
76,17 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
92,00
Экономия: -16,00 грн
76,00 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
87,99
Экономия: -11,82 грн
76,17 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
87,75
Экономия: -3,85 грн
83,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
84,19
Экономия: -4,29 грн
79,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
89,21
Экономия: -6,88 грн
82,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
91,76
Экономия: -5,90 грн
85,86 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
85,50
Экономия: -9,33 грн
76,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
78,49
Экономия: -2,89 грн
75,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (2)
102,00
Экономия: -26,00 грн
76,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
89,07
Экономия: -10,61 грн
78,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
91,36
Экономия: -9,03 грн
82,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
84,55
Экономия: -3,55 грн
81,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
84,52
Экономия: -3,52 грн
81,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
90,50
Экономия: -14,33 грн
76,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
92,52
Экономия: -6,70 грн
85,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
86,08
Экономия: -3,18 грн
82,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (2)
86,85
Экономия: -12,65 грн
74,20 грн