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Альфа-токоферола ацетат (витамин E) раствор масляный оральный 300 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Львов (23083) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
94,89
Экономия: -11,95 грн
82,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
74,72 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 56 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
83,13
Экономия: -0,46 грн
82,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
84,82
Экономия: -10,92 грн
73,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
88,99
Экономия: -12,84 грн
76,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
74,72 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
101,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
101,99
Экономия: -25,84 грн
76,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
89,50
Экономия: -13,35 грн
76,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
101,25 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
84,02
Экономия: -10,12 грн
73,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (9)
89,24
Экономия: -9,29 грн
79,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
101,25 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
83,99
Экономия: -7,84 грн
76,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
100,50
Экономия: -24,35 грн
76,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
101,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
96,50
Экономия: -20,35 грн
76,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
101,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (4)
107,50
Экономия: -31,35 грн
76,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
101,25 грн