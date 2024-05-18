Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМВИТАМИНЫПРОЧИЕ ПРОСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВИТАМИНОВПрочие простые препараты витаминовТокоферол (витамин Е)Альфа-токоферола ацетат (витамин E)Цены в аптеках

Альфа-токоферола ацетат (витамин E) раствор масляный оральный 100 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Запорожье (22266) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
78,82
Экономия: -6,96 грн
71,86 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
72,88
Экономия: -3,98 грн
68,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
78,99
Экономия: -14,94 грн
64,05 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
76,00
Экономия: -13,00 грн
63,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
76,00
Экономия: -13,00 грн
63,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
73,99
Экономия: -9,94 грн
64,05 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
73,21
Экономия: -3,21 грн
70,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
74,05
Экономия: -4,96 грн
69,09 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
72,62
Экономия: -3,54 грн
69,08 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
78,81
Экономия: -10,09 грн
68,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
70,49
Экономия: -3,59 грн
66,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
80,01
Экономия: -11,29 грн
68,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
74,43
Экономия: -5,77 грн
68,66 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (2)
72,99
Экономия: -8,94 грн
64,05 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
73,61
Экономия: -4,95 грн
68,66 грн
Аптеки 24 часа
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
82,00
Экономия: -19,00 грн
63,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
75,18
Экономия: -6,09 грн
69,09 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
76,58
Экономия: -7,92 грн
68,66 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (4)
70,98
Экономия: -2,98 грн
68,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
71,90
Экономия: -3,00 грн
68,90 грн