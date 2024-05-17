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Альфа-токоферола ацетат (витамин E) раствор масляный оральный 100 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Львов (22266) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
85,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
75,70
Экономия: -9,53 грн
66,17 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
62,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
71,20
Экономия: -3,20 грн
68,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
73,99
Экономия: -9,94 грн
64,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
85,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
59,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
85,99
Экономия: -21,94 грн
64,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
71,50
Экономия: -7,45 грн
64,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
85,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
74,64
Экономия: -9,12 грн
65,52 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (7)
72,99
Экономия: -8,94 грн
64,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
84,50
Экономия: -20,45 грн
64,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
78,99
Экономия: -14,94 грн
64,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
93,50
Экономия: -29,45 грн
64,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
66,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
85,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
Всего: упаковка (1)
85,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
74,50
Экономия: -10,45 грн
64,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (3)
80,99
Экономия: -16,94 грн
64,05 грн