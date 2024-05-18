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Альфа-токоферола ацетат (витамин E) раствор масляный оральный 50 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Запорожье (22265) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5)
56,75
Экономия: -5,03 грн
51,72 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
53,34
Экономия: -3,53 грн
49,81 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
41,25
Экономия: -2,10 грн
39,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4)
47,95
Экономия: -1,80 грн
46,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
53,88
Экономия: -8,26 грн
45,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (3)
56,26
Экономия: -4,02 грн
52,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
44,88
Экономия: -1,88 грн
43,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
51,92
Экономия: -5,00 грн
46,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (3)
52,77
Экономия: -6,00 грн
46,77 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
48,77 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (2)
62,00
Экономия: -15,00 грн
47,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
47,26
Экономия: -2,96 грн
44,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (4)
50,67
Экономия: -2,37 грн
48,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
43,72
Экономия: -2,42 грн
41,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (4)
55,14
Экономия: -8,76 грн
46,38 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (2)
52,76
Экономия: -3,32 грн
49,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (3)
51,94
Экономия: -2,65 грн
49,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
50,89
Экономия: -3,66 грн
47,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (4)
53,57
Экономия: -3,56 грн
50,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (3)
51,08
Экономия: -2,33 грн
48,75 грн