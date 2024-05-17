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Альфа-токоферола ацетат (витамин E) раствор масляный оральный 50 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Одесса (22265) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3)
49,60
Экономия: -1,45 грн
48,15 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
46,15
Экономия: -3,87 грн
42,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (4)
49,43
Экономия: -3,13 грн
46,30 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
44,01
Экономия: -2,71 грн
41,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
56,48
Экономия: -7,10 грн
49,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (5)
51,34
Экономия: -1,58 грн
49,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
53,49
Экономия: -11,42 грн
42,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
50,88
Экономия: -2,88 грн
48,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (4)
50,93
Экономия: -3,70 грн
47,23 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (3)
52,04
Экономия: -2,94 грн
49,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (4)
52,52
Экономия: -6,14 грн
46,38 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
52,82
Экономия: -3,01 грн
49,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (5)
53,21
Экономия: -2,52 грн
50,69 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
55,85
Экономия: -5,24 грн
50,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
45,51
Экономия: -3,41 грн
42,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (2)
51,97
Экономия: -5,20 грн
46,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (2)
53,64
Экономия: -6,85 грн
46,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
49,92
Экономия: -3,54 грн
46,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3)
55,30
Экономия: -5,56 грн
49,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (2)
50,46
Экономия: -1,86 грн
48,60 грн