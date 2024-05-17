Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМВИТАМИНЫПРОЧИЕ ПРОСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВИТАМИНОВПрочие простые препараты витаминовТокоферол (витамин Е)Альфа-токоферола ацетат (витамин E)Цены в аптеках

Альфа-токоферола ацетат (витамин E) раствор масляный оральный 50 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Львов (22265) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
46,70
Экономия: -4,00 грн
42,70 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
48,53
Экономия: -2,38 грн
46,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
54,55
Экономия: -5,16 грн
49,39 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 56 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (6)
77,31
Экономия: -30,93 грн
46,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
41,85
Экономия: -2,10 грн
39,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
56,09
Экономия: -11,69 грн
44,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
51,71
Экономия: -2,29 грн
49,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (2)
53,69
Экономия: -12,00 грн
41,69 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
51,83
Экономия: -5,06 грн
46,77 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (3)
51,25
Экономия: -1,54 грн
49,71 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
53,70
Экономия: -1,80 грн
51,90 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (2)
49,60
Экономия: -1,49 грн
48,11 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
Всего: упаковка (2)
61,62
Экономия: -15,24 грн
46,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
54,52
Экономия: -6,59 грн
47,93 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (3)
42,40
Экономия: -1,50 грн
40,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (4)
56,57
Экономия: -3,67 грн
52,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (3)
49,62
Экономия: -1,47 грн
48,15 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 68-А
Всего: упаковка (4)
59,00
Экономия: -12,62 грн
46,38 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Кульпарковская, 172
Всего: упаковка (3)
61,62
Экономия: -15,24 грн
46,38 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (3)
51,22
Экономия: -2,22 грн
49,00 грн