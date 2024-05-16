Альфа-токоферола ацетат (витамин E) раствор масляный оральный 50 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Киев (22265) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 241 аптеке
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (8)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72