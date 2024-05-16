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Альфа-токоферола ацетат (витамин E) раствор масляный оральный 50 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Харьков (22265) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
56,77
Экономия: -2,87 грн
53,90 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
52,77
Экономия: -2,74 грн
50,03 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
56,83
Экономия: -9,72 грн
47,11 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
51,54
Экономия: -3,03 грн
48,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мироносицкая, 97
Всего: упаковка (3)
49,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
53,32
Экономия: -2,87 грн
50,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (5)
56,79
Экономия: -6,98 грн
49,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
52,16
Экономия: -4,94 грн
47,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (4)
52,50
Экономия: -2,89 грн
49,61 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
62,14
Экономия: -15,76 грн
46,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (3)
54,14
Экономия: -3,24 грн
50,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
47,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (3)
52,20
Экономия: -2,30 грн
49,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
53,09
Экономия: -5,98 грн
47,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
49,54
Экономия: -2,94 грн
46,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (3)
58,90
Экономия: -12,52 грн
46,38 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (1)
45,04
Экономия: -1,45 грн
43,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
47,31
Экономия: -7,98 грн
39,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (2)
52,55
Экономия: -5,48 грн
47,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (3)
52,73
Экономия: -2,92 грн
49,81 грн