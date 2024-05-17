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Бессмертника песчаного цветки цветки 25 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Львов (48943) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
57,75
Экономия: -7,27 грн
50,48 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
48,78 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
55,61
Экономия: -9,20 грн
46,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
66,54
Экономия: -20,13 грн
46,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
60,41
Экономия: -14,00 грн
46,41 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
52,00
Экономия: -5,59 грн
46,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
62,22
Экономия: -15,81 грн
46,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
73,60
Экономия: -27,19 грн
46,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
58,50
Экономия: -12,09 грн
46,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
66,61
Экономия: -20,20 грн
46,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
51,33
Экономия: -3,95 грн
47,38 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
64,12
Экономия: -17,71 грн
46,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
60,40
Экономия: -13,99 грн
46,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (1)
64,40
Экономия: -17,99 грн
46,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (1)
60,04
Экономия: -13,63 грн
46,41 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (1)
51,10
Экономия: -4,69 грн
46,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (2)
71,10
Экономия: -24,69 грн
46,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (2)
66,60
Экономия: -20,19 грн
46,41 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (3)
57,70
Экономия: -11,29 грн
46,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
Всего: упаковка (1)
58,44
Экономия: -12,03 грн
46,41 грн