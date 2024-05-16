Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ БИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИПрочие препараты, применяемые при билиарной патологииРазличные препараты, включая комбинацииБессмертника песчаного цветкиЦены в аптеках

Бессмертника песчаного цветки цветки 25 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Харьков (48943) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 242 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
57,08 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
52,30 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (4)
54,44 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
47,35 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
44,85 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
44,87 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
54,49 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
43,44 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2)
56,67 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
47,46 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
57,25 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
41,16 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
56,75 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (2)
47,44 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
25,09 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
44,77 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
54,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
55,97 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
50,16 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
54,71 грн