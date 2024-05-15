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Бессмертника песчаного цветки цветки 25 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Днепр (Днепропетровск) (48943) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
24,74 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
53,02
Экономия: -6,61 грн
46,41 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (3)
47,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
54,43 грн
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
36,65 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
37,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (2)
44,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
54,43
Экономия: -10,11 грн
44,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (2)
55,71
Экономия: -9,30 грн
46,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (2)
46,69 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (2)
54,53
Экономия: -8,12 грн
46,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
36,67 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
44,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (5)
55,64
Экономия: -9,23 грн
46,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (1)
56,50
Экономия: -10,09 грн
46,41 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
54,70
Экономия: -8,29 грн
46,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (2)
62,22
Экономия: -15,81 грн
46,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (2)
52,10
Экономия: -8,26 грн
43,84 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (1)
36,90
Экономия: -2,77 грн
34,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (2)
49,95 грн