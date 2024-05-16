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Бессмертника песчаного цветки цветки 1,5 г фильтр-пакет пачка, №20 - Харьков (107360) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
52,58 грн
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
54,16 грн
Мед-сервис
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Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
57,84 грн
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Закрыто Открывается через 21 мин
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
47,02
Экономия: -7,28 грн
39,74 грн
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
47,70
Экономия: -7,02 грн
40,68 грн
Мед-сервис
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Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (1)
52,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
61,86
Экономия: -10,56 грн
51,30 грн
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Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (1)
57,59
Экономия: -6,05 грн
51,54 грн
Аптека низких цен
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Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (2)
60,97
Экономия: -9,80 грн
51,17 грн
Мед-сервис
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Харьков, ул. Героев Труда, 17
Всего: упаковка (1)
52,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (1)
52,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (1)
52,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (3)
54,16 грн
Мед-сервис
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Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (1)
55,21 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Броненосца Потемкин, 1-Б
Всего: упаковка (1)
39,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (1)
57,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (2)
37,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Мисли Мирослава, 50
Всего: упаковка (1)
59,00 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
Всего: упаковка (2)
35,50 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, просп. Александровский, 103/41
Всего: упаковка (1)
58,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Змиев, ул. Лиманская, 21
Всего: упаковка (1)
55,39
Экономия: -4,00 грн
51,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (2)
56,20
Экономия: -5,06 грн
51,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (2)
56,32
Экономия: -5,22 грн
51,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 51 мин
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (2)
52,58 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается через 51 мин
Красноград, м-н 3-й, 31
Всего: упаковка (3)
55,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 51 мин
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (2)
55,21 грн