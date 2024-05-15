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Бессмертника песчаного цветки цветки 1,5 г фильтр-пакет пачка, №20 - Днепр (Днепропетровск) (107360) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
56,99
Экономия: -5,71 грн
51,28 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
52,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
59,30
Экономия: -8,34 грн
50,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (2)
52,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
52,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
60,51
Экономия: -8,37 грн
52,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
56,55
Экономия: -5,51 грн
51,04 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (4)
52,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (2)
52,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: упаковка (2)
57,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
56,21
Экономия: -4,68 грн
51,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
52,58 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (6)
54,25
Экономия: -3,39 грн
50,86 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (2)
57,49
Экономия: -6,23 грн
51,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (2)
56,60
Экономия: -5,56 грн
51,04 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (2)
52,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (2)
55,41
Экономия: -3,89 грн
51,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (2)
52,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (2)
52,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (2)
52,58 грн