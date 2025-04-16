Липы цветки (Linden flowers)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
130,89
Экономия при брони: -5,01 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
120,47
Экономия при брони: -19,66 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
131,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
127,40
Экономия при брони: -26,70 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
136,80
Экономия при брони: -16,28 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
131,25
Экономия при брони: -6,06 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
137,95
Экономия при брони: -11,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
135,92
Экономия при брони: -6,21 грн
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн