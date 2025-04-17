Липы цветки (Linden flowers)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
117,90
Экономия при брони: -13,20 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
106,81
Экономия при брони: -6,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
117,40
Экономия при брони: -12,70 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
130,60
Экономия при брони: -16,90 грн
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
123,68
Экономия при брони: -23,32 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
107,30
Экономия при брони: -6,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
117,40
Экономия при брони: -12,70 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
104,32
Экономия при брони: -3,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
117,40
Экономия при брони: -12,70 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40 грн