Липы цветки (Linden flowers)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
130,69
Экономия при брони: -4,25 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
152,92
Экономия при брони: -4,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
160,44
Экономия при брони: -13,02 грн
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
156,22
Экономия при брони: -8,21 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
157,03
Экономия при брони: -9,92 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
137,12
Экономия при брони: -8,87 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
131,86
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
138,43
Экономия при брони: -37,55 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
113,22
Экономия при брони: -6,53 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
135,96
Экономия при брони: -29,27 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
151,90
Экономия при брони: -49,70 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
103,35
Экономия при брони: -3,12 грн
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
149,40 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
114,97
Экономия при брони: -14,74 грн