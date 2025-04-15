Липы цветки (Linden flowers)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
112,49
Экономия при брони: -14,43 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
127,30
Экономия при брони: -24,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
126,80
Экономия при брони: -24,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
125,09
Экономия при брони: -27,08 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
127,30
Экономия при брони: -24,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10
Экономия при брони: -46,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
167,80
Экономия при брони: -53,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Липы цветки цветки 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,40
Экономия при брони: -50,50 грн
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Липы цветки цветки 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
149,10
Экономия при брони: -46,70 грн